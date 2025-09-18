إطلاق الإصدار المُحدَّث من مواصفة دبي لجودة الخدمات الاجتماعية

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي الإصدار المُحدَّث (2.0) من «مواصفة دبي لجودة الخدمات الاجتماعية»، التي تُمثّل إطاراً تنظيمياً متقدماً يُرسّخ مكانة دبي وجهةً رائدةً في تطوير القطاع الاجتماعي وفق أرقى معايير الجودة والتميّز، وذلك مواكبةً لمستهدفات «عام المجتمع 2025» ودعماً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتعتمد المواصفة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: القيادة والإدارة الفعّالة، وجودة تقديم الخدمة، وحماية حقوق المتعاملين وأسرهم، وتغطي 21 معياراً رئيساً و57 معياراً فرعياً، بما يزيد على 200 متطلب عملي، كما تم إدماج معايير خاصة بالفئات الأكثر أولوية في الرعاية الاجتماعية، وتشمل: أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والأطفال، وتعتمد المواصفة نظام التصنيف بالنجوم «من نجمة إلى خمس نجوم»، الذي يقيس مستوى نضج الممارسات المؤسسية في مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية بناءً على القدرة والنتائج والاستدامة، ما يضمن التحسين المستمر وقياس الأثر الفعلي على حياة الأفراد والأُسر.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز: «إن إطلاق مواصفة دبي في نسختها المحدثة يعكس التزامنا بجعل الجودة ثقافة مؤسسية في القطاع الاجتماعي، وتقديم خدمات تستجيب لتطلعات المجتمع وتدعم دمج جميع الفئات، خصوصاً الأكثر حاجة إلى الرعاية، ونحن نؤمن بأن هذه الخطوة سترتقي بالقطاع الاجتماعي في دبي إلى مستويات جديدة من الشفافية والكفاءة والابتكار».