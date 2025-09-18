«موارد عجمان»: 180 شاغراً وظيفياً في القطاع المصرفي

تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع المصرفي، اليوم، من الساعة 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً، بمجلس الوطن في عجمان، بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وتستهدف الفعالية مواطني الدولة من مختلف المؤهلات العلمية (البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية العامة)، إذ سيتم طرح 180 شاغراً وظيفياً في مجالات مصرفية وإدارية متعددة.

وتوفر هذه الجهات مجموعة من الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، وتتوزع الوظائف المطروحة على عدد من التخصصات من بينها: مدير أول للخدمات المصرفية المجتمعية، وأخصائي عمليات تجربة العملاء، ومحلل عمليات، وأخصائي موارد بشرية، ومدير الشراكات، ومنفذ، وموظف خدمة العملاء، والتدقيق الائتماني للأفراد، والتدقيق الإداري والخدمات المشتركة، وضابط التحصيل (إدارة المخاطر)، وإدارة الموردين (المشتريات)، ومسؤول مصرفي، ومسؤول العمليات المصرفية، إضافة إلى وظائف في مركز الاتصال.