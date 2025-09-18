تعاون بين «الأمين» و«التفتيش القضائي» لتعزيز الوعي الأمني والقانوني

وقّعت «خدمة الأمين» و«جهاز التفتيش القضائي بدبي» اتفاقية تعاون مشترك، بهدف توحيد الجهود في مجال نشر الوعي الأمني والقانوني بين شرائح المجتمع كافة، ووقاية أفراده من الظواهر السلبية والتحديات الأمنية المستجدة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ورئيس جهاز التفتيش القضائي، المستشار محمد مبارك السبوسي، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق عوض حاضر المهيري، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، اللواء تميم المهيري، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات من كلا الجانبين، ووقّع من الجانبين المشرف العام لخدمة «الأمين»، عمر الفلاسي، ونائب رئيس جهاز التفتيش القضائي، المستشار الدكتور أحمد المطوع.

وقال الفلاسي، على هامش توقيع الاتفاقية، إنها تمثل خطوة نوعية تترجم رؤية «خدمة الأمين» في بناء منظومة أمنية متكاملة، يكون فيها الوعي المجتمعي الركيزة الأساسية لصون استقرار الوطن وتعزيز أمنه.

وأضاف: «إن الهدف الرئيس لـ(خدمة الأمين) لا يقتصر على كونه قناة تواصل لتلقي المعلومات، بل يتعداه إلى صناعة وعي مجتمعي استباقي قادر على فهم التحديات الأمنية والقانونية المستجدة، لافتاً إلى أن الشراكة مع جهاز التفتيش القضائي، تهدف إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة التي تمكنهم ليكونوا شركاء فاعلين في الحفاظ على استقرار المجتمع».

وأردف: «إن أهدافنا في (خدمة الأمين) تتكامل بشكل وثيق مع أهداف جهاز التفتيش القضائي بدبي في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية والقضائية، وتوحيد جهود التوعية لسد أي فجوات معرفية بالقانون والمنظومة الأمنية الراسخة، وتقديم محتوى مشترك للقضايا المجتمعية بأسلوب مبسط ومبتكر يناسب كل الفئات.

من جهته، قال المستشار الدكتور أحمد المطوع: «إن تحقيق العدالة الفورية لا يكتمل إلا بمجتمع واعٍ ومدرك منظومته القضائية، ومن هذا المنطلق، نرى في تعاوننا مع خدمة الأمين خطوة محورية لتعزيز الشفافية ومد جسور الثقة مع أفراد المجتمع».

وأضاف أن الهدف من الاتفاقية هو تبسيط المفاهيم القانونية وإيصالها للجميع، وتوضيح الدور الذي يلعبه القضاء في حماية الحقوق وبسط الأمن والأمان، ما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع، وتفعيل دورنا التوعوي بشكل مبتكر.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، عبر قنوات التواصل الاجتماعي لضمان أوسع انتشار، كما تتضمن بنود التعاون تبادل الخبرات والمعارف والتجارب، وتنظيم محاضرات وورش عمل مشتركة يقدمها متخصصون من الجانبين، بهدف رفع مستوى الإلمام بالقوانين والإجراءات القضائية، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي سلوك قد يضر أمن المجتمع، وفي ترجمة فورية لأهداف هذه الشراكة على أرض الواقع، نظمت «خدمة الأمين»، بالتعاون مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، ورشة عمل متخصصة، استهدفت السادة أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي بدبي، وقد أتاحت الورشة منصة تفاعلية زودتهم برؤى معمقة حول أحدث أساليب الهجمات الإلكترونية والتحديات الأمنية المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بما يثري خبراتهم ومهاراتهم ذات البعد الرقمي، ويأتي ذلك بهدف تعزيز العدالة والأمن القضائي والوعي الأمني المشترك، وتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في منظومة الأمن الشامل التي تتطلب تضافر كل الجهود لحمايتها.

الفريق طلال بالهول الفلاسي:

