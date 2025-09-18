شرطة دبي تعزز قدرات المتخصصين بالتحقيق مع الأطفال ضحايا العنف

نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة في إدارة حماية الطفل والمرأة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف»، ضمن خطة التدريب السنوية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التحقيق وحماية الأطفال بين الجهات المختصة والمعنية في دبي.

وشهد انطلاق الدورة مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد عبدالرحمن الشاعر، ومدير إدارة حماية الطفل والمرأة، المقدم دكتور علي المطروشي، وبلغ عدد المشاركين 58 شخصاً من المتخصصين بالمجال، من موظفي شرطة دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي في الدولة، ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع.

وتهدف الدورة، التي تعقد على مدار ثلاثة أيام، في نادي ضباط شرطة دبي، إلى تأهيل الضباط المناوبين ومساعديهم، والمحققين والمحققات، والمختصين بمجال التحقيق مع الأطفال، من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات الحديثة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف بطرق علمية وإنسانية تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر أن تنظيم الدورة يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، في صون حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وداعمة له.

وقال إن بناء جيل سليم نفسياً واجتماعياً يبدأ من تعزيز آليات الحماية والاستجابة المبكرة لحالات العنف، مضيفاً أن الدورة ترسخ أسس التعامل المهني مع ضحايا العنف من الأطفال، بما يضمن إجراء المقابلات معهم بأساليب علمية مدروسة، تراعي حساسيتهم النفسية، وتجنبهم أي ضغوط إضافية قد تؤثر سلباً في شهاداتهم أو في مسار التحقيقات.

من جانبه، أفاد المقدم الدكتور علي المطروشي بأن الدورة تعد محطة مهمة في خطة التدريب المتكاملة التي تنفذها الإدارة سنوياً لتأهيل كوادرها.