بعثة الإمارات في باريس تدعو مواطنيها للحذر من الإضراب العام الخميس

دعت بعثة دولة الإمارات في باريس مواطني الدولة المتواجدين في فرنسا إلى توخي الحيطة والحذر، نظراً للإضراب العام الذي ستشهده معظم المدن الفرنسية يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.

وأكدت البعثة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، وتجنّب أماكن التجمعات والمظاهرات، مشيرةً إلى إمكانية التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام المخصصة لذلك: 0097180044444 أو 0097180024، والتسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان سرعة التواصل والدعم عند الحاجة.