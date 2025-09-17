كلية طب جديدة بشراكة تجمع " أمريكية دبي وبنسلفانيا" أول كلية طب بامريكا

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (Penn Medicine)، أول كلية طب ومستشفى تعليمي في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تأسيس كلية طب رائدة في دولة الإمارات.

وحضر الحفل الدكتور ج. لاري جيمسون، رئيس جامعة بنسلفانيا والدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، وسعادة الياس بوصعب، نائب رئيس الجامعة التنفيذي، والدكتور غلين غولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية طب بنسلفانيا، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية وشركاء قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية وشركات التكنولوجيا الصحية.

وتساهم هذه الخطوة في دعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم الصحي والخدمات، وتعزيز أولويات دولة الإمارات الوطنية في مجالي الصحة والتعليم. وستقدم كلية الطب في الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الطب (MD) الذي يجمع بين الممارسات التعليمية الأمريكية المتقدمة واحتياجات قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، لتصبح مركزاً رائداً للتعليم الطبي والبحث والابتكار، من خلال دمج التدريب السريري المتطور بالتعليم الأكاديمي المتقدم، وتأهيل أطباء قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة على المستويين المحلي والدولي.

وقال الدكتور ج. لاري جيمسون، رئيس جامعة بنسلفانيا: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم تأسيس أول مؤسسة أكاديمية طبية رائدة في الإمارات. سيعزز هذا الإنجاز التصنيف العالمي للجامعة الأمريكية في دبي ومكانة جامعة بنسلفانيا الدولية، كما يسهم في إثراء مستقبل الصحة والتعليم. نأمل أن يشكّل هذا التعاون رمزاً دائماً لتفانينا في بناء الجسور، وتعزيز المعرفة، وفتح آفاق جديدة لازدهار الإنسانية."

من جهته، أكد الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "نشهد اليوم لحظة تاريخية مع إطلاق أول كلية طب أمريكية من نوعها في دولة الإمارات. ستعمل الكلية بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا على إعداد جيل جديد من الأطباء، وتعزيز البحث العلمي، والمساهمة في رفع جودة مخرجات الرعاية الصحية. كما تدعم هذه الشراكة رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الصحة، من خلال تطوير القدرات التعليمية والطبية وتحقيق أثر مستدام على المجتمعات."

وأضاف إلياس بوصعب، نائب رئيس الجامعة التنفيذي: "في ظل منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تشهدها دبي، تفخر الجامعة الأمريكية في دبي بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا لقيادة هذا الإنجاز التاريخي الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للرعاية الصحية والتعليم الطبي المتقدم. نحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة مع مؤسسة عريقة مشهود لها بتميزها الأكاديمي وريادتها في الاكتشافات العلمية وإعداد أطباء علماء مبدعين قادرين على قيادة مستقبل الطب."

كما أوضح الدكتور غلين غولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية طب بنسلفانيا: "أكثر من 60% من مشاريعنا العالمية تركز على التعليم الطبي باعتباره أساساً لبناء أنظمة صحية متينة حول العالم. وفي هذا السياق، يسعدنا أن نبدأ تحالفنا مع الجامعة الأمريكية في دبي، لتطوير كلية طب رائدة تنقل إرث جامعة بنسلفانيا العريق إلى الجامعة ودبي والإمارات التي تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار الصحي."

تجمع كلية الطب في الجامعة الأمريكية في دبي بين المعايير الدولية واحتياجات قطاع الصحة في دولة الإمارات، لإعداد أجيال جديدة من الأطباء والعلماء والمساهمة في تحقيق تقدم مستدام في مجالات الطب الحيوي والبحث العلمي والتدريب السريري. كما ستعمل الكلية كمحفز للابتكار من خلال شراكات استراتيجية مع المستشفيات، ومؤسسات البحث العلمي، وشركات التكنولوجيا، بهدف تحسين الصحة العامة ورعاية المرضى، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية والعلوم الطبية.