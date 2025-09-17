اختيار علي الهاشمي كرئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية

أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن اختيار علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في الشركة، رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية (GSOA)، وهي الهيئة العالمية الرائدة الممثلة لهذا القطاع، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب، مثرياً مسيرته المهنية المتميزة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

محطات بارزة في مسيرة الهاشمي

شغل الهاشمي منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، ويملك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات الاتصالات والدفاع والفضاء. وفي "سبيس 42"، قاد مبادرات رئيسية شملت إطلاق القمر الصناعي "الثريا-4" في يناير 2025، وإطلاق خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) في أفريقيا. كما يترأس مركز "أمروك" للصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، ويشغل عضوية مجلسي إدارة وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقبل ذلك، بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات" قبل اندماجها لتصبح "سبيس 42"، قاد إدراج الشركة الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، وهو ثاني أكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق، كما قاد عملية دمج شركة "الثريا" بعد الاستحواذ عليها عام 2018.

وقد حظي الهاشمي باعتراف دولي، حيث اختارته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي لعامي 2023 و2024، كما أدرجته ضمن قائمة قادة الاستدامة لعام 2023.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في سبيس 42: "يمثّل هذا الاختيار قيمةً كبيرةً بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والمهني. وبعد أن شغلتُ منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، فإن اختياري اليوم يعكس الثقة التي أولاني إياها قادة القطاع العالمي. أشعر بالفخر بهذه المسؤولية وأتطلع إلى البناء على الإرث الكبير الذي يمتلكه الاتحاد، ويسعدني أن أنقل هذه الرؤية إلى صناعة تربط العالم بأسره."

أهمية الإتحاد على المستوي الدولي

انضم إلى الهاشمي في فريق قيادة الاتحاد كلّ من عادل الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إي إس"، وجين نكيشي إيغيرتون-إيدهين، الرئيس التنفيذي لشركة "نيج كوم سات"، كنائبين للرئيس. ويجسّد هذا الفريق خبرات رفيعة، تمثّل التنوّع والتوسّع العالمي لمنظومة الأقمار الصناعية، حيث يجمع رؤى من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وسيسهم هذا التنوّع في دعم رسالة الاتحاد الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام والمبتكر للقطاع.

ويعدّ الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية المنظمة الدولية غير الربحية الوحيدة التي تمثّل منظومة الأقمار الصناعية بكاملها، حيث يشكّل المنصة الأولى للتعاون في هذا القطاع على المستوى الدولي. وباعتباره اتحاداً يقوده الرؤساء التنفيذيون لشركات القطاع، فهو يتصدّر الجهود لمعالجة التحديات العالمية واغتنام الفرص الجديدة وتوفير صوت موحّد لقطاع الأقمار الصناعية.

ويحظى الاتحاد باعتراف واسع باعتباره الجهة الممثلة لقطاع الأقمار الصناعية أمام الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات وهيئات وضع المعايير مثل مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، فضلاً عن منظمات دولية كالاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويضم أعضاء الاتحاد نحو 70 كياناً تغطي كامل الطيف الصناعي من مشغلي الأقمار الصناعية في المدار المتزامن وغير المتزامن مع الأرض وأقمار رصد الأرض وشركات الإطلاق والتصنيع ومزودي البنى التحتية الأرضية.

ريادة الإمارات في قطاع الفضاء

رسّخت الإمارات مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الفضاء، من خلال استثمارات كبيرة في الجيل الجديد من تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقدرات الجيومكانية. ومن خلال "سبيس 42"، عززت الدولة قدراتها السيادية في قطاع الأقمار الصناعية، ووسعت نطاق خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية وأقامت شراكات على المستوى الدولي.

كما أولت البحث والتطوير أولوية خاصة، إلى جانب إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيل جيل جديد من علماء ومهندسي الفضاء.

وعلاوة على ذلك، كانت الإمارات أول دولة عربية تطلق مهمة لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، كما طوّرت برنامجاً متنامياً لرواد الفضاء تكلل بمهماتٍ طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، ما يعكس طموح الدولة وقدرتها التنفيذية.

ويأتي تعيين علي الهاشمي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية امتداداً لهذه المسيرة، ليضع الإمارات في صدارة الحوار العالمي حول الفضاء، ويعزز موقعها كقوة إقليمية ومساهم رئيسي في قطاع الأقمار الصناعية على المستوى الدولي.