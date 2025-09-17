180 شاغر وظيفي بالقطاع المصرفي للمواطنين خلال اليوم المفتوح للتوظيف بعجمان

تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع المصرفي، وذلك اليوم الخميس من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 مساءً في مجلس الوطن بعجمان، بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص،

وتستهدف الفعالية مواطني الدولة من مختلف المؤهلات العلمية (بكالوريوس، دبلوم، الثانوية العامة)، حيث سيتم طرح 180 شاغراً وظيفياً في مجالات مصرفية وإدارية متعددة.

ويشارك في الفعالية أربع جهات مصرفية وهي مصرف رويا المحلي الإسلامي ، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، والتي ستوفر مجموعة من الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين.

وتتوزع الوظائف المطروحة على عدد من التخصصات، من بينها: مدير أول للخدمات المصرفية المجتمعية، أخصائي عمليات تجربة العملاء، محلل عمليات، أخصائي موارد بشرية، مدير الشراكات، منفذ، موظف خدمة العملاء، التدقيق الائتماني للأفراد، التدقيق الإداري والخدمات المشتركة، ضابط التحصيل (إدارة المخاطر)، إدارة الموردين (المشتريات)، مسؤول مصرفي، مسؤول العمليات المصرفية، إضافة إلى وظائف في مركز الاتصال.

كما سيتم طرح وظائف ضمن برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، الهادف إلى تطوير مهارات المواطنين وخريجي الجامعات، وتأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على المنافسة، من خلال برامج تدريبية ومسارات مهنية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.