قرقاش: الزلزال الجيوسياسي كشف غياب مشروع عربي جامع

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن : "الحروب الإسرائيلية ومغامرات المليشيات وأزمات المنطقة أعادت رسم الخريطة السياسية خلال عامين داميين".

وأضاف قرقاش: "المعاناة الإنسانية وتداعيات الزلزال الجيوسياسي تتكشف تباعاً، فيما يغيب المشروع العربي الجامع لاستقرار يحفظ السيادة والكرامة والمستقبل. وكأن الرسالة أن يهتم كل طرف بمصيره وحده".