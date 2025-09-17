رئيس الدولة يزور معالم تاريخية في كاراباخ يرافقه رئيس أذربيجان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من المعالم التاريخية والطبيعية بمدينة شوشا في منطقة كاراباخ، يرافقه رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى أذربيجان.

وشملت جولة سموه «قلعة شوشا» التي يعود تاريخ تشييدها إلى نحو عام 1750، وتعد رمزاً تاريخياً وثقافياً لأذربيجان، بجانب زيارة مسجد شوشا الذي صمم ليكون أحد أبرز المعالم الثقافية والدينية في المدينة، كما شملت الجولة سهل «جدير دوزو»، وهو من أشهر المعالم الطبيعية والسياحية، ويقام فيه سباق الخيول وعروضها بغرض تدريبها وتقييم مهاراتها واختيارها، بجانب العديد من الفعاليات، إضافة إلى متحف أذربيجان الوطني للسجاد، وعدد من النصب التذكارية لشخصيات ورموز وطنية أذرية في مجال الأدب والفنون.