رئيس الدولة: الإمارات تدعم كل ما يعزز السلام والاستقرار والتنمية لشعوب العالم

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وفرص تطويره، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والجوانب الثقافية، وغيرها من القطاعات التي تخدم التنمية، وتمثل رهاناً مشتركاً للمستقبل، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، في كاراباخ بأذربيجان، الرئيس إلهام علييف، الذي رحّب بسموه، مؤكداً أن زيارته تعطي دفعاً قوياً لمسارات التعاون على مختلف المستويات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

فيما أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بزيارة أذربيجان، ولقائه الرئيس إلهام علييف لمواصلة العمل معاً على تنمية العلاقات الثنائية، والانتقال بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقّعها البلدان في شهر يوليو الماضي، تمثل نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية، ولها بالغ الأثر في تحقيق أهدافهما التنموية المشتركة.

كما أشار سموه إلى أهمية التعاون الثقافي الذي يشكل بُعداً مهماً في علاقات البلدين، ورافداً من روافد تعزيزها، حيث يتشاركان في اهتمامهما بالحفاظ على إرثهما الثقافي الغني والمتنوع واستدامته، انطلاقاً من إيمانهما بأن التبادل الثقافي جسر حضاري للتواصل والتعاون بين الشعوب.

وقال سموه، خلال جلسة المحادثات، إن العلاقات الإماراتية - الأذرية شهدت تطوراً متواصلاً خلال العقود الماضية، خصوصاً في المجالات التنموية، مؤكداً سموه الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لاسيما في المجالات التي تدعم أهداف التنمية المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية تعزيز العمل المشترك لترسيخ أسس السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، دعم دولة الإمارات كل ما يعزز السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة والعالم، مشدداً على أن دولة الإمارات تولي الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز اهتماماً كبيراً، حيث تحرص على تعزيز تعاونها وشراكاتها التنموية مع جميع دولها، بما يعود بالخير والنماء على شعوبها كافة، معرباً عن تمنياته بمواصلة التطورات الإيجابية في مسار اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

من جانبه، أكد الرئيس إلهام علييف حرص بلاده على البناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين، والارتقاء بمستوى التعاون الإماراتي - الأذري في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعد فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأذري، في ختام مباحثاتهما، حرصهما المشترك على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة في البلدين واستقرار المنطقة والعالم.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان، التي تهدف إلى تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية، ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وإلهام علييف إعلان عدد من مذكرات التفاهم، شملت مجالات النقل والطاقة والسياحة والإعلام والقضاء، بجانب القوى العاملة، وبناء سفن حاويات، وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأذري.

كما تضمنت الآتي: مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، ومذكرة بشأن استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مناطق الطاقة الخضراء المعتمدة في الدولة، ومذكرة أخرى بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، عبر تطوير مُعلِّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي لدعم الطالب، إضافة إلى مساعد دروس ذكي لتيسير عمل المعلمين في المدارس، فضلاً عن مذكرة بشأن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجمهورية أذربيجان للفترة 2025-2028، تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الاستراتيجية ونشر التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير منظومة المواهب والشركات الناشئة والابتكار.

وتبادل المذكرات وزير دولة، سعيد مبارك الهاجري، ومن جانب أذربيجان، جيهون بايراموف، بحضور أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حضرها من جانب أذربيجان عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل، أمس، إلى منطقة كاراباخ في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، وكان رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار فزولي الدولي، بجانب عدد من كبار المسؤولين، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وأذربيجان، واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

حضر المراسم الوفد المرافق لسموه، الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من جانب أذربيجان.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كاراباخ في ختام زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

وكان رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في مقدمة مودعي سموه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار فزولي الدولي.

محمد بن زايد:

• دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للاستقرار والسلام في منطقة القوقاز.

إلهام علييف:

• حريصون على الارتقاء بمستوى التعاون الإماراتي - الأذري في مختلف المجالات.