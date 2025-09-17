تفاهُم بين «القابضة» و«أذربيجان للاستثمار» لتعزيز الأهداف التنموية المشتركة

وقّعت «القابضة» (ADQ) وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH)، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف آفاق التعاون، وتعزيز الأهداف التنموية المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان إمكانية التعاون في قطاع الخدمات المالية، والتركيز على المبادرات التي تهدف إلى إنشاء منظومة استثمارية قوية لدعم النمو المستدام.

وتأتي الشراكة استكمالاً لمنصة الاستثمار المشتركة، التي تم إطلاقها في شهر ديسمبر 2023، والتي التزم من خلالها الطرفان بتخصيص القدر نفسه من رأس المال لدعم مشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات وأذربيجان ووسط آسيا، مع إمكانية التوسع إلى أسواق أخرى.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي: «تعكس مذكرة التفاهم مع شركة أذربيجان للاستثمار القابضة قدرتنا على بناء شراكات طويلة الأمد، تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتوظيف رأس المال، والاستفادة من الخبرات الاستثمارية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية في المناطق الجغرافية الرئيسة، وتسهم في تمكين سياسة التنويع الاقتصادي، ودفع وتيرة التوسع الصناعي، وإتاحة فرص واعدة لدعم الترابط الإقليمي، وتعزيز القدرات التنافسية العالمية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، رسلان عليخانوف: «تمثل شراكتنا مع (القابضة) (ADQ) محطة بارزة نحو فتح آفاق جديدة، تدعم التقدّم المستمر لجمهورية أذربيجان، ومن خلال العمل المشترك، نعمل على توجيه رأس المال والخبرات نحو قطاعات استراتيجية، بما يسهم في تعزيز نمو أكثر تنوعاً على مستوى الدولة، كما يجسّد هذا التعاون طموحاتنا للتحول الاقتصادي، ويعزز الروابط الإقليمية، ويسهم في ترسيخ مكانة أذربيجان على الساحة العالمية».