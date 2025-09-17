«شرطة الفجيرة» تُسرّع معاملات الحوادث الجسيمة بخدمة ذكية

كشفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، عن إطلاق خدمة ذكية متكاملة لإنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة، بالتعاون مع شركة «ساعد للأنظمة المرورية»، تستهدف تسريع وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يُعزّز من جودة الخدمات ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وتعتمد الخدمة على منظومة تقنية متطورة، تتيح الربط المباشر بين الأنظمة الشرطية والأنظمة المرورية، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة تضمن الاستجابة السريعة والتعامل مع معاملات الحوادث بدقة ومرونة، دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تأخير في استكمال الإجراءات.

وأكّد رئيس مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن الخدمة الجديدة تُمثّل نقلة نوعية في مجال العمل المروري، وتترجم التزام شرطة الفجيرة باستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتبني أحدث التطبيقات الذكية التي ترفع من مستوى رضا المتعاملين، وتدعم توجهات الدولة نحو حكومة خالية من البيروقراطية.