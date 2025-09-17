«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «داي مارت هايبر ماركت» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق منشأة «داي مارت هايبر ماركت» في أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 2208413) إدارياً، لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفاعلة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكّدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكان استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع جميع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري، للتأكد من امتثالها للاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة.