تطوير محطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة تنفيذ عدد من محطات تبديل البطاريات للدراجات الكهربائية في المناطق التشغيلية، وفي مناطق مختلفة من الإمارة، بالشراكة مع شركة «تيرا» (TERRA) المتخصصة في تطوير محطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز التحول نحو النقل المستدام في قطاع النقل، وتشجيع شركات التوصيل على تبني وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة لتشجيع استخدام أساطيل ذات انبعاثات صفرية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، في بيان صحافي، أمس: «يمثل إطلاق المبادرة جزءاً من التزامنا تحقيق أهداف استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030، في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، من خلال توفير بنية تحتية متطورة في 36 موقعاً في الإمارة لتلبية الاحتياجات التشغيلية، الحالية والمستقبلية، لقطاع توصيل الطلبات، وتقديم نموذج تشغيلي مناسب لاحتياجات الشركات».