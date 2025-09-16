رئيس الدولة يصل أذربيجان في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، إلى منطقة كاراباخ في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.

وكان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار فزولي الدولي بجانب عدد من كبار المسؤولين.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.