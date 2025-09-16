قرقاش: قطر لا تقف وحدها

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات مع دولة قطر مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.

وتابع قرقاش: "القمتان الخليجية والعربية-الإسلامية في الدوحة أكدتا أن قطر لا تقف وحدها، وأن العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي".