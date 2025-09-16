رئيس الدولة: «علّمتني الحياة» خلاصة تجربة ثرية لقائد ملهم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإهدائه نسخة من كتابه القيّم «علّمتني الحياة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن كتاب «علّمتني الحياة» خلاصة تجربة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ممتن لأخي محمد بن راشد لإهدائي كتابه القيّم (علّمتني الحياة).. خلاصة تجربة حياة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل».

وأضاف سموه: «استمتعت كثيراً بقراءة الكتاب، وأنصح الجميع بقراءته والاستفادة منه. حفظ الله بوراشد وأطال عمره، وهو يواصل عطاءه لوطنه».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على نسخة الإهداء الأولى الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إلى الأخ ورفيق الدرب والقائد محمد بن زايد آل نهيان، ما جمعنا أكبر من المناصب، جمعنا يقين بأن الوطن يستحق الأفضل دائماً.. كلمات كتبتها من خلاصة تجاربي، ونسجتها من سيرة حياتي، وأهديها اليوم لأقرب الناس إلى نفسي.. أهديك أخي النسخة الأولى من كتاب (علمتني الحياة)».