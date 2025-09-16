«طرق دبي» تنظم «هاكاثون» للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام البيانات المفتوحة

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مسابقة هاكاثون، بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي يلتقي بالبيانات المفتوحة»، شارك فيها أكثر من 70 طالباً من مختلف الكليات والجامعات في الدولة.

وقد نظّم الحدث كل من مؤسسة المواصلات العامة وقطاعَي خدمات الدعم التقني المؤسسي والاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، بالتعاون مع بايت بلس (BytePlus) وهي شركة تكنولوجيا عالمية معروفة بتطوير الحلول التقنية المبتكرة، وجاء تنظيم الـ«هاكاثون» بهدف استخدام مجموعات البيانات المفتوحة المتاحة لتطوير حلول تنقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد المسابقة مثالية لاستقطاب العقول المبدعة من خارج الهيئة، حيث تتيح دمج وجهات نظر جديدة ومتنوّعة ضمن الإطار المؤسسي للابتكار، حيث يسهم هذا التنوّع في الرؤى في تعزيز القدرات على ابتكار حلول أكثر شمولية وفاعلية لمستقبل التنقل في دبي.

وجاء دور قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية من خلال إدارة الابتكار والريادة بارزاً في إنجاح الحدث، حيث تولّى التنسيق مع الجامعات والكليات والشركات الناشئة لدعوتها للمشاركة، إلى جانب تصميم آلية تقييم واضحة للأفكار المقدّمة، كما أسهم القطاع في دعم الشباب وتوجيههم خلال مختلف مراحل الـ«هاكاثون»، وضمان تسجيل الأفكار المبتكرة في الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وشهدت المسابقة وصول تسعة فِرَق إلى المرحلة النهائية، حيث عرضت مشاريعها أمام لجنة من الخبراء ممثلين عن الهيئة وشركائها الاستراتيجيين، وستُمنح الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة 2025، خلال سبتمبر الجاري، مع فرصة عرض أفكارهم خلال الفعاليات المحلية للابتكار، إضافة إلى إمكان الشراكة مع الهيئة في مشروعاتهم وابتكاراتهم الفائزة مستقبلاً.