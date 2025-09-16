134 ألف مواطن ينضمون إلى القطـاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

احتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالذكرى الرابعة لإطلاق برنامج «نافس»، البرنامج الوطني الرائد الذي انطلق في سبتمبر 2021، ضمن «مشاريع الخمسين»، ليكون ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص، وإعدادها لمواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية، ما يسهم في ارتقاء المنظومة الاقتصادية الوطنية.

ويبرز «نافس» كقصة نجاح وطنية متكاملة، ليس بالأرقام فحسب، وإنما بما أحدثه من أثر ملموس في تغيير المفاهيم، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وحقق «نافس»، خلال الأعوام الأربعة الماضية، أهدافه في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ضمن مختلف مجالات القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين في هذه القطاعات الحيوية، فقد بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 152 ألف مواطن، بينهم أكثر من 134 ألف مواطن، انضموا إلى القطاع منذ إطلاق برنامج «نافس»، يعملون ضمن 29 ألف منشأة.

وأكّد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، أن برنامج «نافس» شكّل منذ انطلاقه نموذجاً فريداً في تحقيق الرؤية الوطنية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

وقال: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان محور النهضة الوطنية، حققنا خلال أربعة أعوام، نتائج ملموسة عبر برنامج (نافس)، فقد ركّزنا على تطوير قدرات المواطنين لبناء مستقبل الوطن، مؤمنين بأن تمكينهم هو السبيل الأكثر فاعلية لاستدامة التنمية»، وأكد أن «برنامج (نافس) ليس مجرد مبادرة للتوظيف، بل منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى إنشاء بيئة عمل مستدامة في القطاع الخاص، ترتكز على التنافسية والمعرفة والابتكار، وبناء شراكة حقيقية وتعاون وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين، في مختلف القطاعات الحيوية، وترسيخ دورهم كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني».

وأضاف: «ما حققناه خلال أربعة أعوام ليس سوى البداية، ونحن ملتزمون بمواصلة المسيرة، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة، نحو مستقبل تُسهم فيه الكفاءات الوطنية بفاعلية، في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر».

ولايزال برنامج «نافس» يواصل تقديم حزمة متكاملة من برامج الدعم المالي والتدريبي والتطويري، بهدف توفير فرص عمل مستدامة، وبناء قوى عاملة مؤهلة، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الإماراتية، وعلى صعيد الدعم المالي يوفّر البرنامج مبادرات متعددة، تشمل «برنامج دعم رواتب المواطنين» الذي يقدّم دعماً مالياً إضافياً على رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تحدد قيمته حسب المؤهل العلمي وقيمة الراتب، إضافة إلى «برنامج علاوة الأبناء»، و«برنامج الدعم المؤقت» و«برنامج اشتراك» الخاص بالتقاعد، إذ يسهم «نافس» في تغطية اشتراكات صناديق التقاعد وفق نسب محددة، ما يخفف العبء المالي عن المواطن وصاحب العمل.

أما على صعيد البرامج التدريبية والتطويرية، فقد أطلق «نافس» سلسلة مبادرات رائدة، بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، ومؤسسات أكاديمية.

ويأتي في مقدمتها برنامج «كفاءات» الذي استفاد منه أكثر من 3000 مواطن، وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» الذي نُفّذ بالتعاون مع 11 مؤسسة أكاديمية، واستفاد منه أكثر من 3000 مواطن، تخرّج منهم 350 مواطناً في مختلف التخصصات الطبية ومجالات الرعاية الصحية.

كما حقق برنامج «الإرشاد المهني» أثراً واسعاً، إذ قدّم أكثر من 55 ألف جلسة إرشاد وتوجيه فردية، إضافة إلى 175 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 600 شركة.

إضافة إلى ذلك، يقدّم برنامج «نافس» «برنامج خبرة» بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، لتوفير التلمذة المهنية للخرّيجين الجدد في مختلف التخصصات المهنية، و«برنامج التدريب أثناء العمل» الذي يقوم على صقل مهارات العاملين في القطاع الخاص وتعزيز مهاراتهم.

ومن بين البرامج البارزة النوعية أيضاً «برنامج قيادات نافس» الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، ويهدف إلى تطوير القيادات الوطنية وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، و«برنامج نافس الدولي» الذي يهدف إلى تدريب المواطنين خارج الدولة، في شركات عالمية ومنظمات دولية لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لتعزيز خبراتهم العملية، وصقل مهاراتهم القيادية والفنية، وبناء شبكات مهنية دولية، ما يسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات ودعم مكانة الدولة عالمياً.

أمّا «برنامج مصنّعين» الذي ينفّذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، فيسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية من شغل وظائف متخصصة في القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

«منصة نافس»

تُعدّ «منصة نافس» بوابة وطنية شاملة تهدف إلى ربط المواطنين الباحثين عن عمل بأصحاب الشركات في القطاع الخاص، وتتيح المنصة للمواطنين إيجاد الوظائف المناسبة لهم، والاطلاع على برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها برنامج «نافس»، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية، وفي الوقت نفسه تُوفّر المنصة للشركات إمكانية عرض شواغرها الوظيفية، والتواصل مع المواطنين أصحاب الكفاءات والمهارات المطلوبة، ما يعزّز فرص التوظيف ويسهم في تحقيق أهداف التوطين.

وجدير بالذكر أنه تم عرض أكثر من 80 ألف وظيفة على «منصة نافس».

وتتضمن المنصة شرحاً مفصلاً عن برامج «نافس» للدعم والتدريب والتأهيل، إلى جانب مجموعة واسعة من الأسئلة الشائعة، وشروط الأهلية، وتفاصيل التواصل مع فريق «نافس».

تغيير المفاهيم

تم إطلاق حملة تغيير المفاهيم التي تهدف إلى تعزيز الوعي الإيجابي بفرص العمل في القطاع الخاص، من خلال مجموعة من المبادرات المتكاملة، منها إنشاء «مجلس نافس للشباب»، الذي يضم مجموعة من الشباب المتميزين، الذين يعملون في مختلف التخصصات الوظيفية في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع الشباب، ويسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج «نافس»، عبر مبادرات لتعزيز وعي الشباب بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، كما نشرت أكثر من 600 قصة نجاح ضمن حملة «نافس على طريقتك»، وتوقيع أكثر من 65 مذكرة تفاهم لتوظيف وتدريب المواطنين.

وتضم الجائزة فئات تشمل الإنجازات الفردية والمؤسسية، وتتيح تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من قصص النجاح الملهمة، وتستعد الدورة الثالثة قريباً لتكريم نخبة جديدة من الأفراد والمنشآت، ما يعزّز دور الجائزة كمنصة وطنية للتحفيز والإلهام، ويؤكد التزامها ببناء قوة عمل وطنية تنافسية ومستدامة.