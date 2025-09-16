18 مؤسسة وطنية تشارك في الورشة الأولى لإعداد المنهج العلمي لفئة الأحداث

نظم المركز الوطني للمناصحة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الورشة الأولى لإعداد المنهج العلمي لفئة الأحداث، وذلك بمشاركة أكثر من 18 مؤسسة وطنية، من بينها عدد من الوزارات الاتحادية، والهيئات الوطنية المتخصصة، والدوائر والمحليات في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى قيادات وطنية وخبراء ومختصين.

حضر الورشة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، عبدالله عقيدة المهيري، ومدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خليفة مبارك الظاهري، والمديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة أمنيات الهاجري، والأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتور سبع الكعبي، ومدير إدارة مؤسسة الأحداث بوزارة الداخلية، العقيد حمد سيف الذباحي، إضافة إلى شخصيات ومسؤولين من مختلف القطاعات الوطنية، ما عزّز الطابع المؤسسي الشامل للورشة، وأكد قوة وتكامل الجهود الوطنية في رعاية الأحداث.

وعرضت الجهات المشاركة خلال جلسات الورشة، تجاربها ومبادراتها النوعية في المشاريع والبرامج الموجهة إلى فئة الأحداث، مستعرضة أفضل الممارسات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، والتحديات التي واجهتها، والدروس المستفادة منها.

وتنوّعت هذه التجارب بين مبادرات تعليمية وتوعوية، ومشاريع صحية ونفسية، وجهود وقائية وإصلاحية، لتشكل مجتمعة ثراءً معرفياً وخبرة عملية تعكس تضافر الأدوار الوطنية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، عبدالله عقيدة المهيري، أن هذه الورشة تُشكل نقلة نوعية في مسار التعاون المؤسسي، وتجسّد رؤية القيادة الرشيدة في صون المجتمع وحماية مكتسباته من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، مشيراً إلى أن العروض والتجارب التي قدمتها المؤسسات المشاركة أضافت قيمة كبيرة للمناقشات، وأسهمت في إنتاج مخرجات واقعية قابلة للتطبيق.