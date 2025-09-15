محمد بن زايد: "علّمتني الحياة" خلاصة تجربة قائد ملهم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإهدائه نسخة من كتابه القيّم "علّمتني الحياة".

وقال سموه في تدوينة على منصة "اكس": " ممتن لأخي محمد بن راشد لإهدائي كتابه القيّم ”علّمتني الحياة“. خلاصة تجربة حياة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل. استمتعت كثيراً بقراءة الكتاب وأنصح الجميع بقراءته والاستفادة منه. حفظ الله بو راشد وأطال عمره وهو يواصل عطاءه لوطنه".