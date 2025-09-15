نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل الدوحة ليرأس وفد الإمارات إلى القمتين الخليجية الاستثنائية والعربية - الإسلامية الطارئة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"..وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة القطرية الدوحة ليرأس وفد دولة الإمارات المشارك في القمتين الخليجية الاستثنائية، والعربية الإسلامية الطارئة اللتين تستضيفهما دولة قطر الشقيقة لبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها.

يضم وفد الدولة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق في مطار حمد الدولي، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين.