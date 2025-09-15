مطارات دبي تُنجز تركيب 520 حلقة سمع في مطار دبي الدولي

أعلنت مطارات دبي، اليوم، عن الانتهاء من تركيب أكثر من 520 حلقة سمع في مطار دبي الدولي، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

ويهدف هذا الإنجاز إلى تسهيل التنقل لمستخدمي أجهزة السمع، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المطار كوجهة رائدة عالمياً في تطبيق معايير الوصول الشامل.

وتساهم هذه التقنية المتطورة في تحسين جودة تلقي الصوت لمستخدمي أجهزة السمع أو زراعة القوقعة، حيث جرى تركيبها في عدد من النقاط الحيوية في المطار، بما في ذلك كاونترات تسجيل الوصول وإجراءات السفر، ومراقبة الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة، ومكاتب الاستعلامات في مباني المسافرين الثلاثة.

ويُمكن للضيوف تفعيل الخدمة بسهولة عبر تفعيل خاصية “T” في أجهزتهم دون الحاجة إلى أي اقتران أو أجهزة إضافية.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن هذه الخطوة تؤكد التزام مطارات دبي بتوفير بيئة سفر شاملة وميسّرة لجميع الضيوف، وتمكينهم من التنقل بسهولة وسلاسة عبر مرافق المطار، وإن تركيب 520 حلقة سمع يمثل إنجازاً نوعياً يُجسد التعاون الوثيق داخل مجتمع المطار oneDXB، ويحوّل رؤيتنا نحو سفر أكثر سهولة وشمولية إلى واقع ملموس يستفيد منه الملايين.

وتم إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لمجتمع المطار oneDXB، بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ودناتا، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي، وسوق دبي الحرة، ما يؤكد روح الشراكة التي تميز منظومة مطار دبي الدولي.

وتتوافق هذه الخطوة مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، الذي يكفل حق الوصول بلا عوائق للأماكن العامة ووسائل المواصلات.

وجرى التنفيذ دون التأثير على العمليات التشغيلية، فيما تلقى موظفو الخطوط الأمامية تدريباً متخصصاً لتمكينهم من تقديم الدعم الأمثل للضيوف من أصحاب الهمم.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشير فيه تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع بدرجات متفاوتة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050، ما يجعل توفير أنظمة اتصال ميسّرة ضرورة أساسية في مراكز السفر الدولية.

ويُعد تركيب حلقات السمع جزءاً من إستراتيجية مطارات دبي طويلة المدى لتعزيز تجربة السفر الميسّرة عبر تطوير البنية التحتية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للموظفين.

وتركز الإستراتيجية على تلبية احتياجات جميع المسافرين بما يضمن شعورهم بالترحيب والتقدير في كل محطة من رحلتهم، من الرصيف حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.