محمد بن راشد يهدي حمدان ومكتوم بن محمد نسختين من «علمتني الحياة»

أهدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسختين من كتابه الجديد «علمتني الحياة» إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نسخة الإهداء الخاصة بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبارات جاء فيها: «إلى ابني وسندي وعضيدي، حمدان بن محمد، لأن الحكمة أثمن من الذهب، أضع بين يديك خلاصة ما علمتني الحياة، عسى أن تكون لك عوناً في مسيرتك لخدمة البلاد والعباد».

كما دوّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نسخة الإهداء الخاصة بسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم كلمات جاء فيها: «إلى ابني وسندي وعضيدي، مكتوم بن محمد، إن أعظم إنجاز ليس ما نحققه لأنفسنا، بل ما نتركه لمن يأتي بعدنا، أهديك بعضاً من الحكمة التي علمتني إياها الحياة».