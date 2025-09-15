رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حسين خانصاحب

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال حسين خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد سموّه بمناقب الفقيد ومبادراته المجتمعية والإنسانية وإسهاماته في خدمة المجتمع.

رافق سموّه، خلال أداء واجب العزاء، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.