40 مشاركاً في النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»

انطلقت، أمس، تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مركز الشباب العربي، فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، التي ينظمها المركز بشراكة استراتيجية مع مجلس شباب أعمال أبوظبي، وبالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية و«مؤسسة الإمارات»، إلى جانب نخبة من روّاد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين.

يشارك في النسخة الرابعة من المبادرة 40 رائداً ورائدة من 10 مسارات متخصصة، تشمل الصناعات والابتكار، والخدمة المجتمعية، والبحث العلمي، والفضاء والتكنولوجيا، والطب والعلوم الصحية، والاستدامة والبيئة، وريادة الأعمال، والتعليم، والهندسة، والإعلام والمواطنة الرقمية، يمثّلون 13 دولة عربية، هي الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، والسودان، وموريتانيا، وفلسطين، وعُمان، والكويت، والأردن، والمغرب، ولبنان، وسورية.

وفي هذا السياق، قال وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان النيادي، «إن مبادرة رواد الشباب العربي منصة استثنائية لتعزيز مجهودات الشباب، وتحويل أفكارهم إلى إنجازات مؤثرة تسهم في نهضة مجتمعاتهم، وإننا نؤمن بأن تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم هو الاستثمار الأهم في حاضر منطقتنا ومستقبلها، ونفخر برؤية الشباب والشابات وهم يصنعون قصص نجاح تلهم الأجيال القادمة، وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية والابتكار، ونرى أن كل رائد هو شريك فاعل في بناء اقتصاد معرفي مزدهر، وقادر على إحداث تأثير إيجابي يتجاوز حدود وطنه ليصل إلى العالم بأسره».

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، فاطمة الحلامي، خلال كلمتها الترحيبية بالرواد، «إن ما نحاول فعله هنا هو أن نسلّط الضوء على قصصكم الملهمة، وشجاعتكم في مواجهة التحديات وتقديم الحلول، وقدرتكم على أن تثبتوا للعالم أن الشباب العربي لا يقف عند حدود التمني، بل يصنع واقعه بيديه، وقصة نجاح كلٍ منكم هي في الحقيقة تُمثّل سطراً من رواية أكبر، رواية تعيد تعريف الشاب العربي لدى العالم من ناحية فكره، وإمكاناته، وخدمته لمجتمعه ووطنه».