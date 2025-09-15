«طرق دبي» تنفذ 6 جسور للمشاة والدراجات في شوارع حيوية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين للمشاة على شارعَي الشيخ راشد والميناء، ضمن أعمال مشروع تطوير محور الشندغة، وتنفذ حالياً ستة جسور للمشاة والدراجات بعدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، وسيجري افتتاح خمسة جسور قبل نهاية العام الجاري، بينما سيفتتح الجسر السادس في الربع الأول من عام 2027، وتعتزم الهيئة تنفيذ 23 جسراً إضافياً حتى نهاية 2030.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن توسع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، لرفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، حيث توفر جسور المشاة القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة مسارات تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام وسائل التنقل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة ارتفع من 26 جسراً عام 2006 إلى 177 جسراً في نهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 581%، ووفقاً للخطة ستنفذ الهيئة 23 جسراً للمشاة حتى عام 2030، وسيكون تنفيذها بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، تُراعى فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحية والاقتصادية، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل مستخدمي الطريق من المشاة والدراجات الهوائية على الشوارع بصورة آمنة.

وأكد أن جهود الهيئة في تعزيز السلامة المرورية وتكامل البنية التحتية، أسهمت في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان عام 2007، إلى 0.3 وفاة عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 97%، كما أسهمت جهودها في تطوير البنية التحتية للمشاة، في ارتفاع نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 88%، وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2024، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023 إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة زيادة 5%.

وقال الطاير: «تولي الهيئة السلامة المرورية للمشاة أولوية قصوى، باعتبارها أحد أهم عناصر منظومة النقل الآمن والمستدام في إمارة دبي، ويأتي تنفيذ جسور المشاة والدراجات في إطار استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى (صفر وفيات)، ووضع دبي في قائمة أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية»، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ المزيد من جسور المشاة وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، كما زُود بعضها بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.

ويقع الجسران المنجزان على شارعي الشيخ راشد والميناء، وجرى تنفيذهما ضمن أعمال مشروع تطوير محور الشندغة، ويبلغ طول جسر المشاة على شارع الشيخ راشد 91 متراً، وعرضه 3.4 أمتار، وارتفاعه 6.5 أمتار، بينما يبلغ طول جسر المشاة على شارع الميناء 109 أمتار، وعرضه 3.4 أمتار، وارتفاعه 6.5 أمتار، ويشتمل الجسران على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وتنفذ الهيئة حالياً ستة جسور للمشاة، وبلغت نسبة الإنجاز في خمسة جسور مراحل متقدمة، ويتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الجاري، ويوفر جسرا المشاة والدراجات الجاري تنفيذهما على شارعي الشيخ زايد والخيل، ربطاً استراتيجياً لمسارات المشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، في منطقتي الصفوح ودبي هيلز، مروراً بمناطق مدينة دبي للإنترنت، والبرشاء هايتس، والبرشاء 3، وينفرد جسرا المشاة والدراجات بتصميمهما الهندسي الفريد، المستمد من البيئة المحيطة بالجسرين، حيث تعبر الفكرة التصميمية للجسر، الذي يعبر شارع الشيخ زايد، عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها، ويوفر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يعبر تصميم الجسر، الذي يعبر شارع الخيل، عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعطي مساراً انسيابياً، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث رُوعي في التصميم الأخذ في الحسبان مسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم.

ويبلغ طول جسر المشاة والدراجات على شارع الشيخ زايد 528 متراً، بينما يبلغ طول الجسر، الذي يعبر شارع الخيل، 501 متر، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة.

ويقع الجسر الثالث على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويوفر انسيابية لحركة المشاة والدراجين في المنطقة ومناطق الجذب المحيطة، ورُوعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه ستة أمتار من الأسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

ويعد الجسران الرابع والخامس، المتوقع افتتاحهما قبل نهاية العام الجاري، من الجسور الكبيرة المخصصة للمشاة والدراجات، ويتميزان ببساطة التصميم، ويقع الجسر الرابع على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطعه مع شارع تونس - النهدة، ويربط بين منطقة محيصنة الأولى ومنطقة الطوار، ومنها إلى شاطئ الممزر، ويبلغ طوله 554 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 12.5 متراً عن مستوى شارع الشيخ محمد بن زايد، بينما يقع الجسر الخامس على طريق دبي ـ العين، ويربط بين منطقة وادي الصفا الرابعة (ليوان)، ومنطقة ند حصة (واحة دبي للسيليكون)، ويبلغ طول الجسر 730 متراً وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 7.8 أمتار عن مستوى طريق دبي ـ العين، أما جسر المشاة السادس، فيجري تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ويقع على شارع الصكوك، ويتميز بتصميمه، الذي ينسجم مع النسيج العمراني في منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ويبلغ طول الجسر 44 متراً وعرضه 4.6 أمتار وارتفاعه 6.5 أمتار، ويشتمل الجسر على مصاعد كهربائية وسلالم وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، ويتوقع إنجاز الجسر في الربع الأول من عام 2027.

9 جسور

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء تنفيذ تسعة جسور إضافية حتى نهاية عام 2028، وتتضمن الخطة تنفيذ جسر للمشاة بالقرب من موقع كوكاكولا أرينا، وجسر بمنطقة الخليج التجاري، وجسر ثالث على شارع الشيخ زايد بالقرب من منطقة برج خليفة، كما تشمل الخطة تنفيذ ستة جسور على شارع الأصايل.

خطة لتنفيذ 23 جسراً جديداً للمشاة حتى عام 2030.

انخفاض وفيات المشاة بنسبة 97% خلال الفترة من 2007 إلى 2024.

زيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2024.