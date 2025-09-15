30 كلم السرعة القصوى للقيادة قرب المدارس

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم تجاوز السرعة القصوى في طرق مناطق المدارس، المقررة بـ30 كيلومتراً في الساعة، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وأكدت ضرورة اتباع سبعة إرشادات خلال القيادة، هي: عدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف والممرات الجانبية وإشارات المرور ومعابر خطوط المشاة، والانتباه لأي مواقف غير متوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي.

ومع عودة العام الدراسي، كثفت شرطة أبوظبي الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ‏لتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة للطلبة أثناء النزول من المركبة حتى الوصول إلى باب المدرسة.