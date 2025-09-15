الإمارات وعُمان توقّعان تفاهماً لتعزيز التعاون في مجال الرقابة

وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجال الرقابي وتطوير آليات الحوكمة الرشيدة.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الجهاز في أبوظبي، جمع رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، والشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان.

تناول اللقاء سبل تبادل الخبرات والمعارف المؤسسية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة، ومن أبرزها منصة «المرصاد» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي طوّرها جهاز الإمارات لرفع كفاءة أنظمة التدقيق والرقابة.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص البلدين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعزيز دورهـما في حماية الموارد العامة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.