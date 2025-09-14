محمد بن راشد يهدي حمدان ومكتوم بن محمد كتابه «علمتني الحياة»

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى نجليه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نسختين خاصتين من كتاب سموه «علمتني الحياة».

وأهدى سموه نسخة خاصة من كتاب «علمتني الحياة» الخاصة، بتوقيع سموه لسمو الشيخ حمدان بن محمد وكتب سموه بخط يده في الإهداء: «إلى ابني وسندي وعضيدي، حمدان بن محمد، لأن الحكمة أثمن من الذهب، أضع بين يديك خلاصة ما علمتني الحياة، عسى أن تكون لك عوناً في مسيرتك لخدمة البلاد والعباد».

كما أهدى سموه نسخة خاصة من الكتاب لسمو الشيخ مكتوم بن محمد مع إهداء بخط يده جاء فيه: «إلى ابني وسندي وعضيدي، مكتوم بن محمد، إن أعظم إنجاز ليس ما نحققه لأنفسنا، بل ما نتركه لمن يأتي بعدنا، أهديك بعضاً من الحكمة التي علمتني إياها الحياة».

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق الجزء الأول من كتابه الجديد بعنوان «علمتني الحياة»، الذي يضم 35 فصلاً توثق محطات من مسيرة وفلسفة سموه القيادية والفكرية في سياسة الناس وسياسة الحكم.. وسياسة الحياة، ليشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد سموه أن «أفضل إرث نتركه ليس الأموال.. ولا العمران والبنيان، بل الحكمة الحقيقية.. والمعرفة النافعة، والكلمة الطيبة التي تتجاوز حدود الأزمان والأوطان، ويستفيد منها القاصي والداني».