الشعب الأفغاني يشكر الإمارات على جهودها الإغاثية للتخفيف من آثار الزلزال

أعرب الشعب الأفغاني الصديق عن شكره وتقديره للجهود الإماراتية الإغاثية والمساعدات العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي شهدته أفغانستان مؤخراً.

وتواصل الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة لهذه الكارثة الطبيعية، وما خلفته من تداعيات كبيرة على المناطق المتضررة، والعمل مع مختلف المنظمات الأممية والمؤسسات الأفغانية المعنية لإيصال المساعدات من المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الشرائح المجتمعية، لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار.

وعبّر مسؤول الإمدادات الغذائية في المناطق المتأثرة، مولوي عبدالغفور، عن شكره للإمارات لجهودها الإغاثية المتعددة في التخفيف من آثار الكارثة، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية تعكس روح الأخوة الإسلامية الأصيلة، إذ وفرت الاحتياجات اللازمة كافة، من المياه إلى البطانيات لجميع الشرائح والفئات المتضررة.

ووصف أحد سكان منطقة شوقي، عالم جول، ما حدث، وقال: «ضرب الزلزال المنطقة قبل منتصف الليل بقليل، فوجدنا أنفسنا مدفونين تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أنه لم يتبق مأوى ولا طعام، وأنهم لا يملكون معلومات دقيقة عن عدد القتلى، إذ مازالت فرق الإنقاذ تنتشل الناس والجثث من بين الركام. وأكد أحد سكان المنطقة، عبدالبصير صابت، أن قريته فقدت ما لا يقل عن 103 من الأرواح.

وقال: «لا أملك القوة للحديث، مررنا بوقت عصيب، دُمرت منازلنا، والناس ينامون في العراء، ونتوجه جميعنا إلى المساحات المفتوحة لحماية أنفسنا. نحن بحاجة ماسة إلى الخيام وغيرها من الضروريات». كما قال أحد سكان منطقة دارة ديواجول، جول رحيم: «قرابة 80 شخصاً من أفراد قريتي لقوا حتفهم، ونشكر دولة الإمارات على المواد الإغاثية التي أرسلتها لنا، ونحن ندرك أنها سترسل لنا المزيد، ورسالتي للعالم نحن نمر بأزمة كبيرة وليس لدينا منازل ولا أدنى أساسيات الحياة، نحن بحاجة إلى المساعدة».

من جانبه، أعرب نائب رئيس الصحة العامة في ولاية كونار، الدكتور شفيع الله أحمدزاي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات.

وقال: «نأمل أن تقدم لنا دولة الإمارات المزيد من المساعدات، بلدنا فقير وشعبنا يُعاني. آثار الزلازل مازالت كارثية، والناس في حاجة متزايدة وماسة لمساعدات متنوعة ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أفضل».