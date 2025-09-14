«باركن» تتيح حسابات لـ «الأعمال» و«العائلة» لتيسير إجراءات تسجيل المواقف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المزوّد الرئيس لخدمات مواقف المركبات في دبي، محمد عبدالله آل علي، عن إطلاق نوعين جديدين من حسابات المتعاملين مع الشركة من مستخدمي المواقف العامة في إمارة دبي، هما حساب الأعمال (البيزنس) وحساب العائلة، وذلك بعد التوسع في الخدمات المقدمة، بهدف تيسير إجراءات التسجيل في نظام المواقف وتذليل التحديات التي تواجه المتعاملين.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حساب الأعمال يقدّم للشركات التي لديها أكثر من خمسة آلاف مركبة، بحيث يتم دمجها جميعاً في حساب واحد باسم الشركة لتسجيل السيارات بشكل أتوماتيكي بدلا من التسجيل كأفراد، فيما يختص حساب العائلة بالأسر التي تمتلك أكثر من سيارة، بحيث يدفع رب الأسرة لزوجته وابنه عبر دمج كل سيارات الأسرة على حساب واحد، مما يجعل عملية الدفع أفضل وأسهل.

وأوضح أن هذا النظام أضاف ميزة مهمة لشركات تأجير السيارات، التي تواجه مشاكل كثيرة بسبب عدم قيام المستأجرين بدفع رسوم المواقف، ومن ثم أسهم نظام «البيزنس» في حل تلك المعضلة أمام الشركات عبر تسجيل مركباتها كافة في حساب واحد.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» إلى منظومة حوكمة المواقف العامة في دبي، موضحاً أن «باركن» هي المشغل الحصري للمواقف العامة في الإمارة، إذ يتم ذلك وفقاً للتشريعات المنوطة بتشغيل المواقف العامة من حيث التعرفة والتشغيل والإدارة، حيث يرتبط ذلك بشكل وثيق مع الحركة المرورية، موضحاً أن «الشركة تتعاون حالياً مع هيئة الطرق والمواصلات لرصد التحديات التي تواجه تطوير المناطق».

وأضاف أن «هناك معايير واضحة لإخضاع المناطق المختلفة للرسوم، خاصة المناطق السكنية، لاسيما أن دبي شهدت توسعاً سكانياً وتجارياً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى توفير مواقف لخدمة القاطنين في المناطق الجديدة، وبالتالي أصبح دور الشركة تنظيمياً بشكل أكبر».

وحول الدور الرقابي، قال: «نهدف من خلال الرقابة على المواقف إلى نشر ثقافة الالتزام بعد ساعات التشغيل الرسمي والمناطق المحظور فيها مبيت السيارات، وتحديد الممارسات الخاطئة من المستخدمين لتقليلها قدر الإمكان».

وأكد آل علي أن «الهدف من الحوكمة تسهيل الخدمة المقدمة للجمهور عبر مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة»، لافتاً إلى أنه «تم لأول مرة تطبيق تقنية رصد صوت المتعامل، بدعم من شركة مايكروسوفت، لرصد مدى استياء المتعامل وتحويله بشكل مباشر إلى الموظف المختص لبحث الحلول معه، وهو ما انعكس على زيادة نسبة رضا المتعاملين من خلال التطبيق أو الاستفسارات المباشرة، لذلك نعزز تجربة المتعامل بشكل أكبر».

وتابع: «اليوم توسعنا بشكل مباشر في المولات والمناطق الخدمية، وخلال الفترة المقبلة سنتوسع كذلك في المطارات والخدمات؛ فكلما كانت التجربة بسيطة وسهلة أسهمت في تعزيز الخدمات للمتعاملين».

وواصل: «وقّعنا اتفاقية مع شركة اتصالات لتوفير شواحن كهربائية في المواقف العامة، كما نعمل على توفير خدمات التزود بالوقود وغسيل السيارات وكل هذه الخدمات ستعزز رضا المتعاملين، وتقدم تجربة تشبه مركز تنقل متكامل وليس موقفاً فقط».

• حسابات الأعمال تُقدّم للشركات التي لديها أكثر من 5000 مركبة.