وزارة الدفاع تنعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية

أعربت وزارة الدفاع عن تعازيها في وفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية.

وقالت الوزارة في تدوينة على منصة "اكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والقوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني الشقيق في وفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية وأحد رجالات الأردن البارزين في الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".