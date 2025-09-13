محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حسين بن عبدالرحمن خانصاحب

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت)، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال حسين بن عبدالرحمن خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.