الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غرب باكستان

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة للجيش وحرس الحدود في شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأسفر عن مقتل عدد من عناصر القوى الأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.