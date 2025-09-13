الإمارات تساهم في تدريب ضباط مشاركين بعملية دولية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال

ساهمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI)، في تدريب ضباط إنفاذ القانون في (10) دول من أمريكا اللاتينية الذين شاركوا في تنفيذ العملية الدولية ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وهي العملية التي قادتها الأرجنتين ونُفذت بشكل متزامن في 15 دولة شملت كلاً من : البرازيل، الإكوادور، البيرو، باراغواي، بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، فنزويلا، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة ".

وانعقد التدريب في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ضمن مبادرة "الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً" التي أطلقها معهد الأمم المتحدة ووزارة الداخلية عام 2020، بهدف تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون حول العالم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقد تكلل أثر التدريب في دعم عملية دولية كبرى قادتها جمهورية الأرجنتين تحت اسم "العملية الدولية ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت"، حيث أسفرت العملية عن نتائج نوعية تمثلت في تحرير (73) مذكرة تفتيش في الدول المشاركة، وإلقاء القبض على (22) مشتبهاً به بتهم حيازة أو إنتاج أو توزيع مواد استغلال جنسي للأطفال، وإنقاذ (15) طفلاً ومراهقاً، وتنفيذ (32) عملية اعتقال، ومصادرة (393) جهازاً إلكترونياً متنوعاً، ليمثل ذلك ضربة نوعية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولتبقى دولة الإمارات رائدةً عالمياً في تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقوى العاملة في حماية الأطفال، ومساهمةً في ضمان أمنهم وسلامتهم.