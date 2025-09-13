افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت، كما دشنت مشروع "الحقيبة المدرسية" في محافظتي الحديدة وتعز بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات والمشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحرص على دعم العملية التعليمية في المدارس اليمنية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتسهم هذه المشاريع والمبادرات في تعزيز المنظومة التعليمية في مختلف المحافظات اليمنية وتهيئة الطلاب لبداية عام دراسي جديد، وتجسد الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم قطاع التعليم في اليمن.