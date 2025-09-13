رئيس الدولة يعزي في وفاة سعيد عامر النيادي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء إلى معالي حميد النيادي في وفاة والده المغفور له سعيد عامر النيادي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من كبار المسؤولين.