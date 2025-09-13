رئيس الدولة يبحث مع رئيس إندونيسيا القضايا الإقليمية والدولية         

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه مع الرئيس الإندونيسي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، مجددين إدانة البلدين للاعتداء وتضامنهما مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أن الاعتداء يقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان الرئيس الإندونيسي قد وصل إلى الدولة أمس في زيارة عمل، حيث كان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في استقباله بمطار الرئاسة في أبوظبي.

إلى ذلك، بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، علاقات التعاون وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية في البلدين، وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة العمل من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مشيرين إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية - المجرية، حيث يحتفي البلدان خلال العام الجاري بمرور 35 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في بناء شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهدافهما التنموية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

كما استعرض سموّه ورئيس الوزراء المجري عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين دعمهما للجهود كافة التي من شأنها ترسيخ أسس الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.