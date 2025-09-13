منصور بن زايد يعتمد 74 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها على الأراضي الزراعية

أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (5) لسنة 2025 الذي ينصُّ على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.

ونصَّ القرار في المادة (2) على أن يُضاف 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع، ليصبح مجموعها 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً يُسمح بممارستها في المزارع.

وتقع مجموعة الأنشطة الاقتصادية الجديدة المسموح بمزاولتها في المزارع ضمن ست فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، وتسعة أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، وثمانية أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.

ونصَّ القرار في المادة (1) على الآتي: يُستبدَل البند 2 من المادة رقم (5) في القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بالنص التالي: «يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المستغلة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المساحة المقرَّرة من السلطة المختصة في الإمارة».

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، الدكتور طارق أحمد العامري، إن القرار يأتي في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.