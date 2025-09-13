رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يجددان إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية. وجدد الجانبان إدانتهما للاعتداء الذي يُشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر الشقيقة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدا، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على أساس «حل الدولتين»، كونه الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما جددا رفضهما أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين، لما يمثله ذلك من تقويض لاستقرار المنطقة وتهديد لمبدأ «حل الدولتين»، وفق قرارات الشرعية الدولية.