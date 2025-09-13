حميد بن راشد: حسين خانصاحب سيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مشيداً بجهوده في خدمة الوطن والمجتمع، ومؤكداً أن اسمه سيظل باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «فقدت الإمارات الأخ والصديق حسين خانصاحب.. كان من الرجال المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع».

وأضاف سموه: «جمعتنا صداقة امتدت لأكثر من ستة عقود، عرفته فيها أخاً صادقاً، وصاحب رأي وخلق ومواقف نبيلة، لم أرَ منه خلالها إلا الإخلاص والصفاء والمحبة للإمارات ولأهلها».

وأكمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: «بو عبدالعزيز.. صاحب اليد البيضاء التي امتدت بالخير في ميادين كثيرة.. سيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».