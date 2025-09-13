مكتوم بن محمد: الإمارات فقدت أحد رجالها المخلصين

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معزياً في وفاة رجل الأعمال حسين خانصاحب، عبر منصة «إكس»: «فقدت الإمارات حسين خانصاحب أحد رجالها المخلصين، ومن أهم روّاد الأعمال والمحسنين في الدولة، كرّس حياته للعمل الخيري والإنساني، تاركاً إرثاً خالداً من الخير والعطاء. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون».