محمد بن زايد ومحمد بن راشد ينعيان رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، منوهين بجهوده في نهضة الإمارات وبناء مساكن الأسر المتعفّفة، ومساكن الأيتام، والمراكز الصحية وغيرها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس»: «رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية، خالص العزاء والمواساة إلى أسرته».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب.. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات، الذي تأسست شركته منذ العام 1935.. كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية».

وأضاف سموه: «له جهود في بناء مساكن الأسر المتعفّفة، ومساكن الأيتام، والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان».

محمد بن زايد:

• رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء.

محمد بن راشد:

• حسين خانصاحب كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية.