حمدان بن محمد يفتتح في دبي أول فرع دولي للمعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد IIMA

افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، الفرع الدولي الأول للمعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد (IIMA)، ليصبح أول فرع خارج الهند للمعهد الرائد عالمياً.

ورحّب سموّه بانضمام المعهد إلى المنظومة الأكاديمية المتنامية في دبي، في ضوء علاقات التعاون الوثيقة التي طالما جمعت بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، مؤكداً أن دبي، وعملاً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، ووجهة رائدة للمؤسسات الأكاديمية المرموقة، وأن افتتاح أول فرع دولي للمعهد الرائد في دبي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الأكاديمي حول العالم للبيئة الداعمة للإبداع التي استثمرت الإمارة في إرساء دعائمها على مدار عقود، لإتاحة فرص تعليمية نوعية وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سموّه: «دبي تواصل استقطاب أفضل الجامعات والمعاهد العلمية العالمية كجزء من التزام راسخ بتطوير قطاع التعليم العالي.. وافتتاح الفرع الدولي الأول للمعهد في دبي خطوة تتماشى مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، وكذلك استراتيجية التعليم 2033. ونحن حريصون على إعداد وإنجاح منظومة تعليمية تُعدّ الجيل القادم لتحمّل المسؤولية وريادة جهود التنمية المستدامة في دولتنا والمنطقة والعالم».

ونشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تدوينة على منصة «إكس»، قال فيها: «افتتحنا في مدينة دبي الأكاديمية أول فرع دولي للمعهد الهندي للإدارة – أحمد آباد (IIMA)، الذي يُعد واحداً من أعرق وأهم معاهد الإدارة على مستوى العالم. برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمعرفة والابتكار، ووجهةً مفضّلة تستقطب أرقى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، من خلال توفير بيئة محفّزة وداعمة للمنظومة التعليمية. وهذه الخطوة انسجام مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وضمن استراتيجية التعليم 2033، بما يعزز تنافسية دبي على الساحة العالمية.

تمنياتنا بالتوفيق لفريق المعهد، والكادر التعليمي، وجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية وخطواتهم المقبلة».

حضر افتتاح مقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران.

ومن الجانب الهندي، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال، دارمندرا برادان، وسفير جمهورية الهند لدى الدولة، سانجاي سودهير، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في المعهد.

ويأتي تدشين فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي ترجمةً للرؤية المشتركة لقيادة حكومتي الهند ودبي، لمستقبل التنمية وأهمية الارتقاء بالتعليم العالي لتخريج أجيال قادرة على تحقيق المستهدفات التنموية المأمولة على أسس علمية متطورة، فيما تسهم هذه الخطوة في توسيع المعهد حضوره العالمي في مجال تعليم علوم الإدارة، بما يوفره من فرص تعليمية متميزة، علاوة على دور الفرع الجديد للمعهد في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجانبين.

وخلال حفل الافتتاح، قال وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند، دارمندرا برادان: «يُعدّ افتتاح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفرع الأول للمعهد الهندي للإدارة أحمد آباد في دبي إنجازاً بارزاً في مسيرة الهند الطموحة نحو عولمة خدمات التعليم. وتمثّل هذه الخطوة تقدّماً ملحوظاً على صعيد التعاون المثمر في مجال التعليم بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم دبي عبر استضافتها المعهد الهندي للإدارة أحمد آباد في توفير بيئة مثالية تعكس رؤية الهند المتمثلة في التمسّك الوثيق بالجذور والانطلاق منها نحو العالمية».

وأطلق فرع دبي للمعهد الهندي للإدارة برنامج ماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل مدّته سنة كأول برنامج دراسي له، وهو مصمّم لتلبية متطلبات التعليم العالي والتطوير للمهنّيين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، الذين يسعون إلى تعزيز خبراتهم الإدارية.

ويشمل البرنامج خمسة فصول دراسية، ويوفّر تجربة أكاديمية متميّزة وخبرة دولية قيّمة في بيئة تعليمية رفيعة المستوى.

وقال رئيس مجلس المحافظين في المعهد الهندي للإدارة، بانكاج باتيل إن «إطلاق أول فرع دولي للمعهد الهندي للإدارة في دبي يُعدّ إنجازاً يفخرُ به المعهد وقطاع تعليم علوم الإدارة في الهند عموماً، فمن خلال ترسيخ حضوره في أحد أكثر مراكز الابتكار وريادة الأعمال ديناميكيةً في العالم، يُعزز المعهد نطاق حضوره الدولي. وهذه الخطوة تؤكّد التزامنا تكوين قادة جاهزين للمستقبل وقادرين على النجاح في بيئة عالمية متسارعة».

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، إلى إسهام التطوّر المستمرّ لقطاع التعليم العالي في دبي في إعداد أجيال جديدة من الكوادر المتخصصة، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقال: «يواصل قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، الذي يضمّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، استقطاب أبرز مؤسسات التعليم العالي والجامعات من كل أنحاء العالم، مدعوماً بالاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة مثل استراتيجية التعليم E33. ويضمّ قطاع التعليم التابع للمجموعة أكثر من 85% من الطلاب المسجّلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصّة على مستوى دبي، بما يعزّز قدرته على الإسهام في تنمية المواهب عبر جذب نخبة المؤسسات الأكاديمية العالمية، ومن بينها المعهد الهندي للإدارة أحمد آباد».

إلى ذلك، كشف القائمون على المعهد خطة إنشاء مركزين متخصّصين للتميّز خلال العام الأول لفرع المعهد في دبي، يركّز أحدهما على إعداد وتطوير الدراسات، بينما يركّز الآخر على احتضان الشركات الناشئة، في حين من المنتظر أن يقدم المعهد من خلال فرعه في مدينة دبي الأكاديمية العالمية المزيد من البرامج الأكاديمية خلال السنوات المقبلة.

حمدان بن محمد:

• دبي تواصل برؤية وتوجيهات محمد بن راشد ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار ووجهة رائدة للمؤسسات الأكاديمية المرموقة.

• المجتمع الأكاديمي الدولي يولي ثقة كبيرة لبيئة داعمة للإبداع استثمرت دبي في إرساء دعائمها على مدار عقود.