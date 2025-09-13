عبدالله المري: الاستثمار في الكفاءات الشرطية أولوية استراتيجية

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أولوية استراتيجية لشرطة دبي.

وأوضح أن الإدارة أثبتت قدرتها على مجاراة التطورات المتسارعة عبر مبادرات نوعية ومشاريع متجددة، أسهمت في تعزيز بيئة العمل، ورفع مستويات سعادة الموظفين، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد. جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للموارد البشرية ضمن برنامج التفتيش السنوي، يرافقه مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر راشد، وعدد من كبار الضباط.

واطلع المري على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والمشاريع المستقبلية، ونتائج التقييم المؤسسي التي شهدت تحسناً ملحوظاً، مؤكداً أن النتائج تعكس النهج السليم في جعل العنصر البشري محور النجاح واستدامة الريادة.واطلع على إحصاءات الجاهزية الشرطية لعام 2024، وخطط المسارات الوظيفية، ووظائف المستقبل، والبرامج الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل برنامج «تعليم أبنائكم أمانة»، واستراتيجية سعادة الموظفين التي تخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.