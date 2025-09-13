خصم المخالفات المرورية في أبوظبي عبر تطبيق «تم» فقط

أعلنت منصة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، أنه يمكن الاستفادة من تخفيض حصري على قيمة مخالفاتهم المرورية في إمارة أبوظبي عند قيامهم بالسداد عبر تطبيق «تم».

ودعت إلى المبادرة بسداد المخالفات والاستفادة من التخفيض الحصري البالغة نسبته 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً حتى سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن خصومات المخالفات المرورية لشرطة أبوظبي ستظهر عبر تطبيق «تم» فقط، ولن تظهر في التطبيقات الأخرى، مثل تطبيقات البنوك أو الأنصاري أو تطبيق وزارة الداخلية.