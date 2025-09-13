الإمارات تسلم مطلوبَين للسلطات السويدية

سلمت وزارة الداخلية متهمَين مطلوبَين إلى السلطات في مملكة السويد، بعد القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

ويعد المتهمان من أبرز المطلوبين للسلطات السويدية بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بشكل غير قانوني.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيداً على التزام الدولة الإجراءات القانونية الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في حماية المجتمعات، وترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.