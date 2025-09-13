«زيارات مديم».. مبادرة لدعم الأمهات الجدد والعناية بالرضع

صممت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية، مبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الأمهات الجدد، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات في الفترة التي تلي مرحلة ولادة الأبناء والعناية بالرضع، إذ تعد إحدى المراحل الحساسة بالنسبة للزوجين والمولود، لما تحمله من مشاعر مكثفة وجهود استثنائية يبذلها كلا الزوجين لرعاية الطفل حديث الولادة، وهو ما سيسهم في إرشاد الوالدين لأفضل سبل التعامل مع المولود الحديث، وأهمية تعاونهما في رعايته، وضمان الحفاظ على سلامة الأم والطفل وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام والرفاهية لهما.

وتقدم الخدمة من دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكرة، ويمكن التقديم عليها بدءاً من فترة الحمل حتى أسبوعين بعد الولادة، حيث يتولى أخصائي الزيارات المنزلية زيارة الأمهات في منازلهن لضمان انتقال سلس من المستشفى إلى المنزل، ومعالجة المخاوف الفورية، وتقديم الدعم والرعاية الأساسية، كما تُقدَّم الخدمة خلال الفترة الممتدة من سبعة أيام إلى 30 يوماً بعد مغادرة المستشفى.

ويرتكز برنامج الزيارات المنزلية للوالدين على المحاور الرئيسة التالية: دعم الصحة النفسية والجسدية، وتثقيف الوالدين، وإرشادات الصحة والتغذية، والدعم الأسري وتعزيز السلوكيات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات متخصصة للأطفال أصحاب الهمم.